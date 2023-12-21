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Алексей Протас повторил личный рекорд в НХЛ

  • 21.12.2023, 8:47
Алексей Протас повторил личный рекорд в НХЛ
Алексей Протас

По одному из важных показателей в сезоне.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду победил «Айлендерс» со счетом 3:2 (ОТ).

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас провел на льду 13:10 (из них 0:27 в меньшинстве), набрал 1 (0+1) балл, нанес 2 броска, совершил 1 перехват, провел 1 силовой прием, выиграл 1 вбрасывание и заработал показатель полезности «+2», сообщает belarushockey.com.

Протас набрал свой 11-й голевой пас в нынешнем сезоне НХЛ.

Протас повторил личный рекорд по количеству голевых передач за сезон в НХЛ. Столько же было за весь прошлый сезон в 58 матчах. В текущем чемпионате Протасу хватило 28 игр.

В сезоне Алексей в 28 матчах набрал 14 (3+11) баллов, при показателе полезности «+4» и 2 минутах штрафа.

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