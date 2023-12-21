ВСУ заинтриговали деталями удара по Центру космической связи РФ в Крыму
- 21.12.2023, 8:59
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Была проведена «успешная работа».
20 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Впоследствии стало известно, что «прилетело» по важному объекту РФ – Центру космической связи Воздушно-космических сил России.
В эфире телемарафона представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил эту информацию. В то же время деталей о последствиях атаки он не сообщил.
«О результатах возможно чуть позже, но в конце концов работа успешная есть», – сказал он.
Отметим, что в СМИ сообщали об атаке ракетами Storm Shadow по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района. Она произошла около 5 часов утра.