«Лампасам приготовиться!»: россияне распространяют обращение Пригожина к командованию РФ

«Лампасам приготовиться!»: россияне распространяют обращение Пригожина к командованию РФ7
- 21.12.2023, 9:08
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Видеофакт.
В российских соцсетях в декабре 2023 года начали распространять якобы «новое» видео с Евгением Пригожиным, пишет obozrevatel.com.
Согласно официальной версии, он разбился в авиакатастрофе 23 августа 2023-го в районе Куженкино (Тверская область РФ).
Смерть военного преступника подтверждали официальные российские источники. Как утверждает СК РФ, труп бывшего главаря «Вагнера» опознали с помощью генетической экспертизы.
Один из популярных Telegram-каналов страны-агрессора написал, что видео он получил якобы от «знакомых ребят-вагнеровцев». «Видимо, что-то знают, в отличие от обитателей Планеты розовых пони», – написал автор без конкретики.
В коротком ролике Пригожина можно увидеть в светлой кепке и курточке цвета хаки на фоне горной местности с водоемом.
«Ну что, привет, ребят! Скоро увидимся! Лампасам приготовиться!» – сказал Пригожин. Он имел ввиду своих оппонентов из официального военного руководства РФ – министра обороны государства-агрессора Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
Не исключено, что это фрагмент старого видео Пригожина. Плохое качество изображения также наталкивает на мысль, что картинка могла быть сгенерирована искусственно, например, с помощью технологий ИИ.