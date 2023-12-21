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«Снял квартиру на долгий срок, а там живут еще и тараканы»

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  • 21.12.2023, 9:31
  • 1,424
«Снял квартиру на долгий срок, а там живут еще и тараканы»

Белорус из Гомеля попал в странную ситуацию.

Станислав из Гомеля попал в неприятную историю. Молодой человек снял квартиру, а через несколько дней обнаружил в ней тараканов. На звонки и сообщения в соцсетях хозяйка не реагирует, то есть предоплату возвращать не собирается. Но это не самое страшное: просто так отказаться от жилья не получится. Портал «Белка» узнал, какие есть варианты решения проблемы.

— Можно было бы взять и съехать, но договор заключен до конца марта и расторгнуть его в одностороннем порядке нельзя. По крайней мере, так нам объяснили в службе «одно окно» администрации Советского района Гомеля и посоветовали обратиться в суд. Неужели местные власти не могут понудить хозяйку расторгнуть договор? — удивлен Станислав и просит помощи у всех, кто сталкивался с подобной ситуацией.

Портал также получил комментарий в службе «одно окно» администрации Советского района Гомеля, где регистрируются договоры найма жилого помещения:

— Расторгнуть договор найма в одностороннем порядке действительно нельзя. Договорные отношения, возникающие между арендодателем и арендатором, являются предметом правового регулирования гражданского права и не входят в компетенцию местной администрации. У Станислава два варианта — договориться с хозяйкой или идти в суд.

Тем временем в одном из судов Гомеля Станиславу посоветовали письменно сообщить арендодателю о досрочном расторжении договора найма, так как помещение непригодно для проживания, поскольку не отвечает санитарным нормам. На этом основании можно попросить и о возврате части арендной платы. Письмо-претензию следует направить через все возможные каналы связи, а если известен адрес проживания хозяйки квартиры, то и по почте с уведомлением.

— Если арендодатель оставит требования Станислава без удовлетворения, он вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора найма и взыскании с ответчика остатка арендной платы, — добавили в суде.

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