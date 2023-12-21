Под Москвой огромный кусок льда рухнул на головы россиян под военкоматом 4 21.12.2023, 9:36

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Инцидент во время постановки на воинский учет показали на видео.

В Люберцах Московской области огромный ледяной пласт подтаял и съехал с крыши прямо на головы россиян у входа в военкомат сегодня с утра.

В городе Люберцы (Московская область) глыба льда рухнула с крыши военкомата на группу людей, стоящих в очереди для постановки на воинский учет.

Пострадали как минимум четверо человек, нескольких в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Сообщается, что огромный ледяной пласт подтаял и съехал с крыши прямо на головы россиян сегодня с утра.

Он попал в очередь, в которой стояли несколько десятков человек у входа в военкомат, чтобы встать на учет по прописке.

На опубликованных кадрах после бомбардировки льдом люди падают в огромную лужу и пытаются самостоятельно подняться на ноги.

По данным российских журналистов, как минимум двое с травмами головы были экстренно госпитализированы в нейрохирургическое отделение в тяжелом состоянии.

Видео с камер внешнего видеонаблюдения показывает, как глыба льда падает с крыши и ударяет по людям в очереди.

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