«О, это Валера!»: в Браславе лоси свободно гуляют по улицам

«О, это Валера!»: в Браславе лоси свободно гуляют по улицам1
- 21.12.2023, 9:44
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Им даже дают имена.
Жители Браслава уже давно не хватаются за сердце, если видят в городе или окрестностях живого лося. Привыкли. Вот и свежее видео подоспело.
Эти кадры выложил ТГ-канал «Витебск. Главное!». Лось сосредоточенно бредет по улице. Причем, не нарушая правила дорожного движения – на проезжую часть не выходит. Похоже, слегка прихрамывает. Но в целом выглядит здоровым. Прохожие улыбаются, но не удивляются.
Лоси в Браславе и пригороде появляются с завидной регулярностью. В феврале прошлого года сохатый несколько дней разгуливал по улицам города. Регулярно попадал в объективы смартфонов. Агрессии совершенно не проявлял, угощения принимал охотно.
Весной этого года в пригороде Браслава надолго «прописался» вполне дружелюбный лось. У местных жителей даже имя получил – Валера.
А в сентябре работникам райотдела по ЧС пришлось выручать из беды лосенка, который провалился в мелиоративный канал рядом с деревней Эйтмяны под Браславом. При помощи подручных средств и спасательной веревки спасатели вытащили животное. Немного отлежавшись после испытания, молодой лось встал на ноги и убежал в лес.