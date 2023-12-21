В Беларуси грядут масштабные изменения по выплате пенсий 21.12.2023, 9:54

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Как теперь получить свои деньги?

У белорусских пенсионеров есть два варианта для получения пенсии: через почту и на свою банковскую платежную карточку – последнее исключительно по собственному желанию.

Для того чтобы деньги перечисляли на пластик, пенсионеру нужно посетить банк и написать заявление – оттуда его перешлют в орган по труду, занятости и соцзащите, оформляющий пенсию. Впрочем, заявление можно составить и в госоргане.

Документ действует три года, отмечает Минтруда, а потом его нужно продлять – не позднее чем за месяц, как заканчивается старое заявление.

Но скоро все изменится.

Журналист Tochka.by разбирался в нюансах.

Пенсию выдадут только через банк

С 1 июля 2024 года белорусские пенсионеры, проживающие в столице, областных и районных центрах, будут получать пенсии только через банки.

Это решение содержится в законе №318-З от 13.12.2023.

Исключение сделано для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов первой и второй группы, а также лиц, которые не имеют паспорта по религиозным убеждениям.

Таким образом, вопрос об оформлении банковской карты скоро станет насущным для пожилых граждан нашей страны, которые живут не в сельской местности и получали пенсии через почту.

Выбор финансового учреждения, который будет выдавать пенсию, по-прежнему остается за получателями. Однако не у всех белорусских банков будут такие полномочия.

Счет у пенсионера может быть лишь базовым

Как известно, платежная карта не существует сама по себе, а привязана к текущему (расчетному) счету.

Гражданину, который будет получать пенсию через банк, эта социальная выплата может зачисляться только на особый счет в банке – сокращенно он называется «базовым».

Полное и официальное его название такое: «текущий (расчетный) банковский счет физического лица с базовыми условиями обслуживания».

Решение о создании в Беларуси института базовых счетов закреплено в указе №363 – он вступил в силу летом 2022 года.

Какие банки открывают базовые счета

Базовый счет для зачисления пенсии у гражданина может быть один, а значит, и открыть его возможно лишь в одном банке.

Полный список финучреждений, которые открывают базовые счета, приводит Нацбанк.

Это Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Сбер Банк и Приорбанк.

Если другие банки страны решат открывать базовые счета гражданам, то государство, конечно же, примет их в эту программу. И тогда у пенсионеров еще больше расширится выбор.

Напомним, сегодня в нашей стране действует 21 банк.

Базовый счет пенсионеру откроют бесплатно

Платить за открытие базового счета пенсионеру не придется. Оформляется он в белорусских рублях.

В указе №363, который вводит систему базовых счетов, есть приложение №2. Здесь перечислены все операции, включенные в базовые условия обслуживания такого счета.

Например, бесплатным будет не только оформление счета, но и зачисление пенсии на него, ее перечисление на другой счет пенсионера в этом банке.

С пенсионера не возьмут денег и за переоформление его текущего счета в базовый счет. Эта банковская операция, кстати, ему очень может понадобиться.

К примеру, если гражданин получал зарплату от своего нанимателя через Беларусбанк, а потом достиг пенсионного возраста, он может продолжить получать здесь пенсию. Если обратится в Беларусбанк как к одному из участников программы по открытию и обслуживанию базовых счетов и переоформит в нем свой банковский счет.

К базовому счету выпустят карту Белкарт

Как видно из приложения №2 Указа №363, к базовому счету пенсионера (также бесплатно) выпускается одна банковская карточка платежной системы Белкарт.

Оформить и получить карты других платежных систем к базовому счету не получится. Ведь институт базовых счетов – это сугубо наш национальный социальный проект. А Белкарт является внутренней платежной системой Беларуси.

Карты Белкарт подходят для любых видов расчетов внутри Беларуси, но работают и за пределами страны. Это пластик нового «поколения», то есть со встроенным чипом и бесконтактный, к нему есть мобильное приложение Белкарт Pay.

Карты для пенсионеров выпускают банки

Платежная система Белкарт не является банком, поэтому не выпускает платежные карточки и не устанавливает тарифы для их держателей.

Этим делом занимаются банки. Как уже отмечалось, базовые счета открывают восемь банков: Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Сбер Банк и Приорбанк. Они же и выпускают к базовому счету карты Белкарт.

Пенсионеру нужно внимательно изучить все предложения, чтобы выбрать наиболее выгодное и удобное для себя.

Конечно, многим пожилым людям важно то, чтобы банк не брал с них комиссии за снятие наличных с карты или, например, за смс-оповещения. Но подобные услуги по пластику для пенсионеров и так будут бесплатными – впрочем, этот вопрос тоже нужно обязательно уточнить в банке.

Что нужно знать о карте к базовому счету

Владельцам базового счета – пользователям карт Белкарт важно обращать внимание, прежде всего, на три вещи.

Во-первых, нужно выяснить, предлагают ли банки владельцам базового счета стать участниками отдельного клуба или особой программы, причем бесплатно.

Это участие открывает пенсионерам доступ к разным продуктам и услугам банка «со скидкой».

Так, в Беларусбанке пенсионеры могут стать членами клуба «Бархат» – опять же, без взимания платы. Его участникам дается в том числе повышенная процентная ставка по одному из онлайн-вкладов, 15% на оформление полиса страхования и 50% – на аренду банковского сейфа (ячейки).

А в Белагропромбанке пенсионеру предоставляют пакет услуг с названием «Забота» со схожими предложениями.

Во-вторых, необходимо оценить, какой из восьми банков предлагает пенсионерам лучший кешбэк (или мани-бэк, как зовут его еще некоторые банки).

Напомним, кешбэком называется возврат средств по карте в результате покупки или расчета по ней – портал Tochka.by ранее изучал все плюсы и минусы карт с кешбэком.

В частности, Банк БелВЭБ владельцу пенсионной карты при расчетах в аптеках и магазинах оптики дает кешбэк в размере 5%. Сбер Банк тоже возвращает такой процент и поясняет: «Например, тратите Br50 в месяц в аптеке – получаете Br2,5 money-back». А Беларусбанк дает пенсионерам – владельцам базовых счетов 1% кешбэка за платежи в ЕРИП.

В-третьих, узнавайте в банках, какой дополнительный доход, помимо кешбэка, они дают.

К примеру, в Приорбанке благодаря пенсионной карточке гражданин может получать 0,5% от суммы оплаты на свой счет программы PriorPlus.

При этом ежемесячно на карточку начисляется еще и до 3% годовых от остатка на карте, даже если деньги находились на счете пенсионера всего один день.

Банк заменит карту бесплатно

Помимо прочего, важным является и срок, на который выпускается карта Белкарт для владельцев базового счета.

Например, в Белинвестбанке – на три года, Банке Дабрабыт – на пять лет, в Белагропромбанке – на шесть лет.

В приложении №2 к указу №363 сказано, что одним из базовых условий обслуживания счета является «возврат (замена) карты в связи с истечением срока действия или невозможностью использовать ее в течение срока действия по причине, которая не зависит от владельца базового счета». Например, в результате физического износа карточки, ее технической неисправности.

Поэтому перевыпуск карты для гражданина, которому на базовый счет зачисляется пенсия, будет бесплатным. Как и замена сломанной/неисправной карты.

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