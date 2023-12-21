Дрогнет ли рука у белорусских швондеров?
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 21.12.2023, 10:05
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Лукашисты должны получить четкий встречный сигнал.
Власти угрожают отобрать квартиру у нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. Пока что такие угрозы — мол, квартира идеально подошла бы для семейного сотрудника ОМОНа — звучат из уст пропагандиста Азаренка.
Но, как показывает практика, у этого человека часто на языке оказывается то, что вертится в головах тех, кого он обслуживает. А это значит, что от публичных предложений до фактической их реализации может оказаться достаточно короткая дистанция.
Тем более, что эти мысли вслух о чужих квартирах звучат на фоне массовых обысков в Беларуси.
Что можно сказать по этому поводу? Если кто-то до сих пор способен удивляться таким новостям, самое время перестать это делать. В тюрьме уже сидит нобелевский лауреат, какие еще нужны аргументы, чтобы поверить в серьезность намерений той стороны?
Более того, если бы Светлана Алексиевич по какой-то причине решила остаться в Беларуси, скорее всего, сегодня она бы находилась под домашним арестом в компании людей в погонах. И это в лучшем случае.
Если квартирные мечтания придворного пропагандиста на самом деле являются пробным шаром накануне кампании по «расселению семейных омоновцев», то это может быть сигналом лукашенковского режима: если мы может поступить так с человеком с мировым именем — подумайте, что будет с простыми смертными?
В таком случае все участники незаконных сделок с имуществом оппонентов режима — от рядовых клерков до важных людей в форме — должны получить четкий встречный сигнал.
Мы будем помнить не только о квартирах Тихановского, Алексиевич и Латушко, но и не забудем об имуществе каждого рядового активиста. А также о тех, кто решится заселиться в чужое жилье.
Когда-то мы уже проходили все это, швондеры наших дней не придумали ничего нового. И в этом для всех нас заключается урок истории: незаконно отобранное, пусть и десятки лет назад, нужно возвращать. Пусть и потомкам владельцев.
В противном случае стоит ждать явления новых большевиков, жадных до чужих квартир. В чем мы сегодня и убеждаемся на собственном примере.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»