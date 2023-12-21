В Турции футбольный матч завершился грандиозным побоищем

В Турции футбольный матч завершился грандиозным побоищем4
- 21.12.2023, 10:14
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Это уже третий громкий инцидент за последние несколько дней.
Массовая потасовка между участниками футбольного матча в рамках второго дивизиона турецкого чемпионата привела к беспорядкам на поле.
Инцидент произошел во время противостояния между командами «Бурсаспор» и «Диярбакырспор» в 18-м туре второй лиги Турции, пишет OBOZ.UA.
При счете 2:0 в пользу «Диярбакырспора» футболист гостей Буньямин Гезер, забивший второй гол, вступил в перепалку с игроком «Бурсаспора» Чагатаем Йылмазам. В результате Йылмаз получил красную карточку, после чего между игроками началась драка, вмешаться в которую пришлось полиции. В ходе инцидента болельщики бросали различные предметы с трибун на поле.
По итогам стычки красные карточки были выданы троим футболистам «Диярбакырспора» и двум игрокам «Бурсаспора». Также появилась информация, что игроки «Бурсаспора» преследовали футболиста «Диярбакырспора», пока тот пытался укрыться в раздевалке.
Это третий инцидент в турецком футболе за последние несколько дней.
Неделю назад в Турции матч 15-го тура чемпионата по футболу в Суперлиге между «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершился грандиозным скандалом. После финального свистка на поле выбег президент хозяев Фарук Коджа и напал на главного арбитра Халила Мелера, ударив того в глаз.
Когда арбитр упал на газон, сотрудники «Анкарагюджю» продолжили бить его ногами. Один из ударов попал в голову.
Накануне президент футбольного клуба «Истанбулспор» принял решение убрать свою команду с поля в 17-м туре чемпионата Турции по футболу в Суперлиге. Скандальный эпизод случился в поединке против «Трабзонспора» из-за несогласия с судейским решением, принятым Али Шансаланом.