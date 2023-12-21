Новогодняя сказка: какие дома можно купить возле Минска со скидкой 6 21.12.2023, 10:21

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Цены начинаются от $19 500.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть – самое время, чтобы завершить все намеченные планы и задать цели на следующий год. И если вы планируете купить свой дом, то пора присматриваться.

Журналисты myfin.by решили посмотреть, какие дома можно найти под Минском этой зимой.

Зима – обычно застойное время на рынке загородной недвижимости. До домов сложно добираться, а когда лежит снег, участок можно оценить только по фотографиям.

Хотя вместе с этим можно убедиться, что система отопления хорошо работает, а дороги чистят и по ним можно ездить, несмотря на весь выпавший снег. Но и из-за низкого сезонного спроса владелец дома может быть более сговорчивым, когда дело коснется скидки.

Дом в Рагозино за $19 500

Деревянный дом в тихой деревне в 63 километрах от столицы. Кругом лес с грибными и ягодными местами. Также неподалеку река и небольшое озеро. В доме 3 комнаты и кухня, установлены стеклопакеты, отапливается дом печью. А еще в доме есть панорамное окно и терраса. На участке построена баня, а также есть свой колодец.

Дом в СТ «Маяк», $56 000

Коттедж в 13 километрах от Минска в раковском направлении. Это трехуровневый дом площадью 107 кв.м с большим цокольным этажом, где расположен гараж. На втором уровне находятся кухня, санузел, две комнаты и гостиная, а на третьем – мансарда. Дом отапливается котлом, но также внутри есть и камин. Проведено центральное водоснабжение, установлен бойлер. Внутри неплохой аккуратный ремонт, выполненный под светлое дерево.

Коттедж в СТ «Беларучи», $129 500

Современный дом 2018 года постройки в большом садовом товариществе на расстоянии 18 километров от столицы. Площадь дома составляет 80 квадратов. Внутри просторная, оборудованная мебелью и техникой кухня-гостиная, а также 2 спальни. Отапливается дом электрическими конвекторами и теплым полом, а также есть камин. В доме центральный водопровод и установлена местная канализация. Продают 2 участка по 10 соток, огороженные забором.

Коттедж в СТ «Белмонэф», $229 000

Дом площадью 243 квадратных метра в 26 километрах от столицы в раковском направлении. Практически новый дом 2020 года в окружении такой же новой коттеджной застройки. В доме 6 полностью укомплектованных мебелью комнат с хорошим современным ремонтом. Жилые комнаты находятся на первом этаже, а на втором – игровая и гардероб. Кухня также укомплектована техникой, которая останется новым владельцам. Также есть терраса с видом на лес с уличной кухней. Отопление электрическое, а водоснабжение из скважины. Дом готовы обменять на квартиру в Минске. Площадь участка – 14,5 сотки.

Коттедж в Ждановичах, $447 000

Дом в пригороде Минска, буквально в 2 километрах от МКАДа. Продается со всей внутренней обстановкой, а площадь дома составляет 201 квадрат. В доме на первом этаже устроен санузел, котельная, постирочная, большая кухня с выходом на террасу и гостиная комната. На втором этаже – 4 спальных комнаты, 2 санузла. Отопление и вода – центральные. На участке в 16,5 сотки построена баня с черновой отделкой, а также теплый гараж с подогревом, установлена розетка для зарядки электромобиля.

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