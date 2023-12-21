В Беларуси закрыли один из каналов доступа в Интернет 4 21.12.2023, 10:27

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Что случилось?

Белорусский мобильный оператор А1 объявил о закрытии некогда очень популярной в Минске услуги по предоставлению доступа в Интернет по технологии ADSL.

Сотовый оператор объяснил такое решение «проведением работ по оптимизации сети фиксированной связи». Там уточнили, что изменения коснутся, как физических, так и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

«С новой редакцией документов для клиентов-физических лиц можно ознакомиться здесь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – здесь», — рассказали в пресс-службе А1.

В качестве замены устаревшей услуги мобильный оператор предложил клиентам обратить внимание на услуги проводной передачи данных по оптоволоконным кабелям (GPON).

В Беларуси некогда популярный ADSL давно уже вытесняется более современным стандартом передачи данных. Причина этого — ограниченная пропускная способность в сетях ADSL (до 24 Мбит/с в ADSL2+), особенно «восходящего потока» от абонента (до 1,4 Мбит/с), в то время как тот же xPON — до 10 Гбит/с

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