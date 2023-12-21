Путин перед своими военными признал, что он неудачник и «терпила» 2 Валерий Калныш

21.12.2023, 10:32

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И подставил Лаврова.

Путин продолжает притворяться жертвой обстоятельств. На встрече со своими военными он много говорил о политике, пытаясь объяснить им, почему они должны воевать.

Российский президент Владимир Путин пытался донести до военных свои желания.

«Соединенные Штаты решили свои задачи текущего плана, «оторвали», как они считают, Украину, разорвали отношения России с Европой. В этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому вести себя уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское? Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем так поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своей цели – «растащили» Россию и Европу», – оправдывался Путин.

Оставим в стороне его штампы про «оторвали» и «исконно российское» (деревня Кучково – вот твое исконно российское) – это уже неинтересно, много раз сказано. Вообще дурной тон – прикрывать собственную з…цу сединой отцов.

И даже ничего не будем говорить об уровне российской дипломатии, которая, при всей лошадиной серьезности и вальяжности министра иностранных дел Сергея Лаврова, по факту оказалась бессильной в защите национальных интересов.

Путин этим заявлением, говоря по-простому, по-русски, признал что он – л*х и «терпила». Он ничего не смог достичь из поставленных целей. Его политика оказалась ошибочной в целях и провальной в их достижении. У него не было и нет авторитета и уважения на внешней арене. Его не принимали во внимание.

И вот когда ему это надоело, он, как капризный ребенок, решил разбить окно в гостиной, только чтобы его заметили. Чтобы обратили на него внимание, прибежали к шкоднику сначала с угрозами, а затем, разобравшись в его тонкой душевной организации, – со словами успокоения и сострадания.

Вот только украинцы не «окно». В Украине люди гибнут, а эта бледная моль, требующая к себе сочувствия, развязывая войну из-за своих комплексов, должна не на понимание рассчитывать, а на то, что взрослые ему дадут сдачу так, что на всю жизнь этот «ребенок» должен забыть, что такое требовать внимание делая больно окружающим.

Валерий Калныш, t.me

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