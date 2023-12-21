Чем заменить елку на Новый год: пять оригинальных идей 1 21.12.2023, 10:43

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Для тех, кто хочет отметить праздники необычно.

Причин не ставить традиционную елку в этот рождественский сезон может быть немало – от стремления к чему-то оригинальному до вынужденному празднованию не дома.

Во всяком случае, современные дизайнеры предлагают немало идей, как можно заменить привычное натуральное или искусственное дерево и при этом в полной мере сохранить дух праздника.

OBOZ.UA поинтересовался советами на этот счет. И вот несколько идей, которые помогут быстро и недорого собрать символ Рождества из подручных материалов. Еще и сэкономить место.

Украсьте вазон

Если вы увлекаетесь выращиванием комнатных растений, вы легко можете превратить одно из них в «елку». Все, что вам понадобится, это праздничная гирлянда, немного дождика и, возможно, несколько игрушек. Декорируйте фикус или пальму. Можно украсить даже большую монстеру. Только будьте осторожны с такими растениями, как крассула, у которых легко отламываются веточки.

Создайте «елку» на стене

Счастливым обладателям достаточного количества пространства на одной из стен дизайнеры советуют создать имитацию елки на этой свободной поверхности. Поле для фантазии здесь огромное. Можно приобрести похожий на хвою дождик зеленого цвета и вывесить его ярусами в форме треугольника, или таким же образом прикрепить к стене гирлянду. Еще один эффектный вариант – это изготовить деревянные планки разной длины с крючками, закрепить их на стене, имитируя елку, и на крючки нацепить классические елочные украшения. Можно собирать соответствующие композиции из фото друзей, которых вы хотели бы пригласить в гости, или праздничных открыток. В композиции треугольной формы с легкостью будет угадываться елка в любом случае.

Заведите целый лес миниатюрных елок

Такую композицию можно собрать даже на подоконнике. Приобретите или одолжите несколько миниатюрных елок – искусственных деревьев, статуэток и даже имбирных пряников в форме дерева. Более того, можно самостоятельно наделать деревьев из бумаги или мелких хвойных веточек. Расставьте их на небольшой плоскости, разукрасьте декоративным снегом, разложите между ними подарки и разместите свечи (для безопасности можно брать LED-лампы в форме свечи). И вот у вас вместо одного большого дерева уже есть целый рождественский лес в миниатюре. Гирлянды-веточки или сухоцветы тоже могут чудесно украсить такую композицию.

Сделайте елку из ветки

Во время следующей прогулки по окрестностям обратите внимание на ветки, лежащие прямо на земле. Среди них можно найти одну необычной оригинальной формы – красиво разветвленную и объемную. Принесите ее домой, помойте и хорошо просушите. База для праздничного дерева готова. Ветвь можно оставить в первоначальном виде, а можно покрасить – в рождественские зеленый, белый или красный цвет, или в любой другой оттенок. Поставьте ее в красивую вазу и декорируйте по своему вкусу. Можно выбрать традиционные шарики, а можно, например, напечь рождественское печенье и использовать его в качестве декора.

Используйте стремянку или штатив

Если у вас есть хозяйственная лестница-стремянка или штатив для фотоаппарата, которые раскладываются в треугольную форму, их тоже можно превратить в прекрасную рождественскую елку. Установите предмет так, чтобы он не шатался и не опрокидывался, и украсьте новогодним декором. Кстати, такое «дерево» вам не придется выбрасывать после праздников, оно продолжит служить вам верой и правдой.

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