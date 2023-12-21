«90% не знает, что такое лакмусовая бумажка» 4 21.12.2023, 10:47

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Сергей Баланович. Фото: Sport5.by

Экс-игрок сборной Беларуси раскритиковал интеллект современных молодых футболистов.

36-летний уроженец Пинска, полузащитник Сергей Баланович, имеющий опыт выступления за национальную сборную Беларуси, раскритиковал интеллект современных молодых футболистов.

«В принципе, по уму есть вопросы, конечно. Им нужно очень много читать и образовываться. Потому что сейчас все эти „Тик-Токи, Инстаграмы“ очень забивают голову молодежи. Я не говорю, что этого не должно быть. Это поколение такое, и сейчас мир такой. Но, если им говоришь, что такое лакмусовая бумажка, и 90% просто не знает, что это такое, ну это проблема», — сказал Баланович.

По его словам, «сейчас молодежь очень специфическая», она не воспринимает советы и подсказки старших, считая их «предвзятым отношением к себе».

«Сложно с ними общаться», — резюмировал Сергей.

Отметим, что полузащитник, который играл минувший сезон в первой лиге чемпионата Беларуси за «Макслайн» из Витебска, больше всего известен по выступлениям за солигорский «Шахтер» и пермский «Амкар». В Европе Баланович не пробовал свои силы.

Сергей провел 33 игры за национальную сборную и забил два гола.

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