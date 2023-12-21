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Мужчина пытался вылететь из Минска в Стамбул по паспорту, отпечатанному на принтере

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  • 21.12.2023, 10:53
  • 2,504
Мужчина пытался вылететь из Минска в Стамбул по паспорту, отпечатанному на принтере

Чем закончилась история.

В Минске огласили приговор 29-летнему мужчине, который показал пограничникам в аэропорту «Минск» поддельный паспорт, сообщили в Генпрокуратуре.

Обвиняемый 22 октября пытался вылететь из Минска в Стамбул. На пограничном контроле он «неоднократно использовал не принадлежавший ему паспорт». Указанный документ он купил в иностранном государстве у незнакомца, которому для изготовления подложного паспорта переслал свои личные данные и фотографию.

Экспертиза показала, что все страницы паспорта «полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером».

В суде мужчина свою вину признал. Ему назначили два месяца ареста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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