Мужчина пытался вылететь из Минска в Стамбул по паспорту, отпечатанному на принтере 2 21.12.2023, 10:53

2,504

Чем закончилась история.

В Минске огласили приговор 29-летнему мужчине, который показал пограничникам в аэропорту «Минск» поддельный паспорт, сообщили в Генпрокуратуре.

Обвиняемый 22 октября пытался вылететь из Минска в Стамбул. На пограничном контроле он «неоднократно использовал не принадлежавший ему паспорт». Указанный документ он купил в иностранном государстве у незнакомца, которому для изготовления подложного паспорта переслал свои личные данные и фотографию.

Экспертиза показала, что все страницы паспорта «полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером».

В суде мужчина свою вину признал. Ему назначили два месяца ареста.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».