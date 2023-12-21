Мужчина пытался вылететь из Минска в Стамбул по паспорту, отпечатанному на принтере

Мужчина пытался вылететь из Минска в Стамбул по паспорту, отпечатанному на принтере2
- 21.12.2023, 10:53
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Чем закончилась история.
В Минске огласили приговор 29-летнему мужчине, который показал пограничникам в аэропорту «Минск» поддельный паспорт, сообщили в Генпрокуратуре.
Обвиняемый 22 октября пытался вылететь из Минска в Стамбул. На пограничном контроле он «неоднократно использовал не принадлежавший ему паспорт». Указанный документ он купил в иностранном государстве у незнакомца, которому для изготовления подложного паспорта переслал свои личные данные и фотографию.
Экспертиза показала, что все страницы паспорта «полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером».
В суде мужчина свою вину признал. Ему назначили два месяца ареста.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.