В магазинах Беларуси продавали популярную халву с повышенным содержанием ядовитого кадмия 8 21.12.2023, 10:59

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Продукт был сделан в России.

Специалисты взяли в магазинах ООО «Евроторг» Могилевской области пробы халвы популярного российского бренда и обнаружили там завышенный уровень токсичного кадмия.

Об этом со ссылкой на сообщение областной санэпидслужбы пишет «Могилев Онлайн».

Опасным продуктом оказалась подсолнечная халва с арахисом «Prince of Persia» (ее производят в российском Барнауле). Она продавалась в магазинах «Хит! Экспресс» в Кричеве и «Евроопт» в Климовичах.

Лабораторная проверка показала, что в халве в 1,4 раза превышено допустимое содержание токсичного элемента кадмия: от 0,12 до 0,14 мг/кг при допустимом уровне не более 0,1 мг/кг.

Санитарная служба проинформировала о необходимости снять продукт с продажи органы государственного надзора как Могилевской области, так и Минска, на территории которого зарегистрирован импортер ООО «Евроторг».

Тем не менее на утро 21 декабря токсичная халва по-прежнему доступна для покупки в «Е-доставке».

Кадмий — тяжелый металл, входящий во 2-й класс опасности (как ртуть и мышьяк), отрицательно влияет на ферментную, гормональную, кровеносную и центральную нервную систему, а также нарушает фосфорно-кальциевый обмен (разрушает кости). Соединения кадмия канцерогенны.

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