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«Очень приятные новости»: Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

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  • 21.12.2023, 11:05
  • 4,034
«Очень приятные новости»: Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

Секретарь СНБО заинтриновал спойлером.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что союзники Киева, а также украинская промышленность активно наращивают производство боеприпасов.

«Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу», - сказал Данилов во время телемарафона «Єдині новини».

По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, которые максимально понимают, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.

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