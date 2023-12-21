В Минске 9-летнюю девочку зажало дверями автобуса 1 21.12.2023, 11:09

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иллюстративное фото

Пришлось вызывать спасателей.

В Минске понадобилась помощь спасателей 9-летней девочке. Ее нога была зажата дверями автобуса.

Происшествие случилось в среду. В 15:12 спасателей вызвали на одну из остановок белорусской столицы. Нога девочки была зажата между дверью и полом в автобусе.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ногу ребенка. После осмотра прибывших медиков девочку с мамой отпустили домой по месту жительства. Ребенок не пострадал, сообщили в МЧС.

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