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В Минске 9-летнюю девочку зажало дверями автобуса

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  • 21.12.2023, 11:09
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В Минске 9-летнюю девочку зажало дверями автобуса
иллюстративное фото

Пришлось вызывать спасателей.

В Минске понадобилась помощь спасателей 9-летней девочке. Ее нога была зажата дверями автобуса.

Происшествие случилось в среду. В 15:12 спасателей вызвали на одну из остановок белорусской столицы. Нога девочки была зажата между дверью и полом в автобусе.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли ногу ребенка. После осмотра прибывших медиков девочку с мамой отпустили домой по месту жительства. Ребенок не пострадал, сообщили в МЧС.

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