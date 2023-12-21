Какие изменения ждут белорусов в 2024 году 21.12.2023, 11:22

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Многие из них затронут наши кошельки.

Власти Беларуси вовсю готовятся к 2024 году и планируют отредактировать законы в разных сферах. Проект BGmedia рассказывает об изменениях, которые коснутся выезда должников за границу, пенсий и азартного населения.

Судебные исполнители смогут временно ограничивать выезд должников из Беларуси

Чиновники намерены в 2024 году отредактировать законы об исполнительном производстве. Как ожидается, проект соответствующего документа должен поступить в парламент в октябре следующего года.

Власти среди прочего хотят расширить компетенции судебного исполнителя — в части возможности принятия им дополнительных мер по обеспечению исполнения исполнительных документов. Речь идет о передаче из компетенции судов в компетенцию судебных исполнителей полномочий временно ограничивать права должников на выезд из Беларуси — как физлиц, так и юрлиц. Для этого также потребуется откорректировать Кодекс гражданского судопроизводства Беларуси.

Кроме того, предусмотрено расширение способов и возможностей исполнения требований исполнительных документов. Это хотят сделать в том числе за счет закрепления возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение должника с последующим предоставлением ему другого жилого помещения, по общей площади менее занимаемого им жилого помещения и (или) уступающего ему по своим потребительским качествам.

Также судебным исполнителям хотят предоставить полномочия по временному ограничению права на вывоз за пределы Беларуси транспортного средства, принадлежащего должнику.

К тому же власти хотят упростить процедуру исполнительного производства. Для этого намерены внедрить единое исполнительное производство по каждому должнику с ведением в рамках такого производства реестра требований взыскателей.

Эти изменения хотят внести для повышения эффективности исполнения исполнительных документов, а также для усиления защиты нарушенных прав и интересов взыскателей. Об этом говорится в обосновании необходимости подготовить новшества.

Новшества по пенсионным взносам и увеличение пенсий для уехавших за границу

Для некоторых нанимателей хотят отменить потолок, при превышении которого с зарплаты работника не нужно платить взносы в Фонд соцзащиты населения. Сейчас этот порог составляет пять средних зарплат по стране (если брать октябрьские данные, то это чуть больше 9 850 рублей). Чиновники хотят убрать этот потолок для тех нанимателей, который платят работникам зарплаты в конвертах.

Работникам ФСЗН также хотят разрешить взыскивать долги физлиц, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы в фонд. Этим специалистам намерены позволить выносить решения о взыскании недоимок и пеней, а затем направлять их в органы принудительного исполнения, чтобы те «выбили» средства.

К примеру, это может затронуть тех, кто работает на налоге на профдоход. Напомним, чиновники также хотят ввести еще одно изменение для плательщиков этого сбора — разрешить им вносить больше средств в госбюджет, чтобы эти деньги шли в ФСЗН на будущую пенсию.

Также чиновники намерены ввести льготную ставку обязательных страховых взносов для организаций, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов.

В 2024 году власти хотят увеличить общую сумму на выплаты пенсий белорусам, уехавшим за границу, и иностранцам, которые проживают в нашей стране. Это следует из проекта бюджета Фонда соцзащиты населения на следующий год. Документ уже утвердили парламент и Совет Республики.

У Беларуси заключены пенсионные соглашения с некоторыми странами. В их числе Латвия, Литва, Молдова, Польша, Чехия, государства Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия). С Украиной такое соглашение разорвали.

Эти договоренности предполагают, что при назначении пенсии может засчитываться трудовой стаж, который был получен на территории одной из стран. Также по таким договоренностям предусмотрен «экспорт» пенсии в одну из стран. К примеру, белорусы могут проживать в Польше и получать в этой стране назначенную на родине пенсию. Как и у поляков есть возможность жить в нашей стране и получать здесь польскую пенсию.

На 2024 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам планируют направить 237,8 млн рублей. Для сравнения: на 2023-й планировали направить почти 202,6 млн рублей. На 2022 год эта сумма была запланирована на уровне почти 159 млн рублей, а на 2021 год — немногим более 138,8 млн рублей.

Новые способы собрать денег с азартного населения

В Беларуси введут новый формат лотерей по способу проведения — одновременно как продажи билетов, так и приема ставок. Это предусмотрено новым указом Александра Лукашенко.

Указом среди прочего увеличили максимальный размер разыгрываемого призового фонда с действующих 50% до 95% от общего объема реализованных лотерейных билетов.

Сейчас выигрышный фонд чаще всего не превышает 50% от средств, вырученных за продажу билетов тиража лотереи. То есть на выигрыши идет до половины заработанной от продажи суммы. Но бывают исключения, например, в электронных лотереях он может достигать 95%.

Новым указом также предусмотрен новый по способу проведения вид лотереи, которая будет проводиться одновременно и как через продажу билетов, так и через прием ставок.

«Вводится также обязанность для организаторов лотерей открывать текущие банковские счета со специальным режимом функционирования для обеспечения выполнения своих обязательств по выдаче выигрышей, а также определен порядок ведения этих счетов», — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Как уточняется, изменения направлены на повышение эффективности лотерейной деятельности и уровня защиты интересов участников таких азартных игр.

При этом власти готовят и другие изменения. Например, чиновники хотят ввести для белорусских банков и небанковских кредитно-финансовых организаций запрет на прием платежей физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Власти ссылаются на опыт России, где ограничили возможность денежных переводов по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов незаконных лотерей или азартных игр. В России ведут список доменных имен и страниц в интернете, которые являются нелегальными операторами азартных игр и лотерей.

Также чиновники хотят откорректировать требование для организаторов азартных игр собирать, хранить, регистрировать внешний IP-адрес устройства, с которого человек участвовал в азартной игре.

Изменят и список видов азартных игр, которые разрешены для проведения на территории Беларуси, и процесс идентификации и аутентификации посетителей виртуальных игорных заведений.

Эти изменения решили ввести, потому что у белорусских организаторов азартных игр есть проблемы с оттоком игроков из-за возможности перечислить средства со своих счетов иностранным организатором азартных игр. А это «неподконтрольно белорусскому законодательству», жалуются чиновники.

Еще одна причина ввести изменения, как считают чиновники, — недопущение оттока из Беларуси денег в пользу зарубежных организаторов азартных игр.

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