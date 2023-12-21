Россиянин умер после падения ледяной глыбы с крыши военкомата в Подмосковье 10 21.12.2023, 11:27

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Постановка на воинский учет оказалась для потенциального оккупанта роковой.

В подмосковных Люберцах умер пострадавший от падения ледяной глыбы с военкомата.

34-летний россиянин Федор Кузьмин скончался, не приходя в сознание. От удара сверху ему сломало позвоночник в районе поясницы. В очереди он стоял, чтобы встать на учет по месту прописки, сообщает «Астра».

Мужчина работал в фирме «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц. У него осталось трое детей.

Вторая пострадавшая с пробитой головой находится в больнице в состоянии средней тяжести.

«Россияне, не ходите в военкомат, это опасно», — предупреждают телеграм-каналы.

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