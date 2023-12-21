«Был строителем, а теперь хозяин самого дерзкого барбершопа на районе» 1 21.12.2023, 11:37

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Белорус рассказал о крутом повороте в своей карьере.

Семь лет назад Максим Курень стал постигать азы парикмахерства и добился в этом деле определенных высот: только своих клиентов у него было порядка 70.

Но в найме есть потолок, пробить который можно, только открыв свое дело. И вот в июле этого года герой статьи на сайте достиг цели и запустил собственный барбершоп — такой, каким он его видел: с яркими элементами декора и дерзким интерьером.

Журналисты onliner.by побывали у Макса в гостях и узнали, как найти баланс между выполнением заказов и менеджментом, сколько на этом можно заработать и кого стричь, когда салон едва заметен с улицы.

Бросил универ, подрабатывал на стройках и понял, что нужно стричь

Максиму 34 года. Он из того поколения, что стриглось в парикмахерских на районе с названиями «Татьяна» или «Надежда». И в основном у этих же женщин. В его детстве не было никаких барбершопов, а становиться владельцем одного из них он никогда и не думал. Парень учился на факультете транспортных коммуникаций БНТУ и должен был проектировать автомобильные дороги. Но бесконечные сессии не зашли, университет он в итоге бросил, в армию оказался негоден, поэтому сразу отправился на подработки. Работал на паркете, шлифовке, собирал мебель, занимался электромонтажом и продавал обувь.

— Это была работа ради работы и жизнь от зарплаты до зарплаты. Но я рад, что прошел этот путь. Уже потом, когда начинаешь развивать свое хобби, тебе уже неинтересно быть в найме: нет рабочего графика, ты сам себе хозяин.

Лет семь назад внутренний парикмахер взял свое. Там и тут стали открываться барбершопы, а Максим решил освоить новое ремесло. Как раз в это время он встретил давнего знакомого — нынешнего мастера, который взял его под крыло.

— Я больше самоучка. Приходил к товарищу в салон, смотрел, как он работает, через пару недель попробовал орудовать ножницами сам. Через месяц купил оборудование и стал звать в гости друзей — постричь. Учился быстро и каких-то жестких «косяков» не припомню. Клиентов устраивало.

Шли годы. Были и удачи, и невзгоды: два с половиной года в найме, затем переезд из салона в салон с пополнением клиентской базы. Еще год назад Максим трудился в коворкингах, арендовал стул и зеркало. Что-то насобирал, продал машину, занял пару тысяч у друга и понял, что готов стать хозяином своего собственного салона. По словам героя, этот этап развития неизбежен для каждого мастера.

— Идея пришла почти год назад, 3—5 января. Тогда я решил, что в 2023-м открою салон. Не разбирался ни в бизнесе, ни в управлении, ни в бухгалтерии. Понятно, что было страшно. Но страхи отходят на задний план, когда есть дикое желание и уверенность в своих силах.

Есть люди, которые не видят себя собственниками, а я человек с амбициями. У меня была цель, и я к ней шел.

Концепция и дизайн барбершопа отражают субъективное видение Максима. Для него это место, где слушают хорошую музыку, поддерживают беседы, стригут и даже наливают клиентам качественные виски и ром. Можно сказать, что это полноценный мужской клуб по интересам. На конкурентов Максим не смотрел и никогда ни на кого не равнялся.

Бизнес-план, конечно, был, но реальность оказалась дороже

Год назад эти 60 «квадратов» выглядели так:

А вот что здесь сейчас — детали интерьера можно разглядывать долго. Открылся барбершоп Mlf Hunter 21 июля этого года.

— Баланс между управлением и выполнением собственных заказов находится сам по себе. У меня нет короны на голове, мол, я директор и занимаюсь чисто управлением. В окружении хорошие люди, в коллективе дружеская атмосфера. Мы помогаем друг другу. Рабочий график тоже не поменялся: я как раньше трудился с полудня до одиннадцати вечера, так и сейчас. Но да, дел стало больше.

В процессе открытия салона сложности были, но я бы их не выделял, потому что любая проблема решаема. К проблемам нужно подходить с холодной головой и не паниковать раньше времени.

На ремонт Максиму дали месяц, но он затянулся почти на полгода. Все это время нужно было платить аренду. Что мог, парень сделал сам (в основном элементы декора), но помещение нужно было переделать полностью: снять и залить стяжку, положить плитку, расширить дверные проемы и так далее. Всего на ремонт и мебель (которая изготовлена под заказ) у героя ушло порядка $25 тысяч по курсу.

— Бизнес-план, понятное дело, был, я все просчитывал. Но в реальности открытие обошлось в два раза дороже, чем было в плане.

«Если хочешь зарабатывать, сам будешь делать стрижки и обучать людей»

Барбершоп находится на Октябрьской, 21. С улицы его сразу и не увидишь. Но Максим уверяет, что расположение салона не так важно. Указатели есть, в интернете адрес показывается, а такого, чтобы человек просто шел мимо и вдруг решил подстричься, не бывает: предварительная запись. Что насчет клиентов? Приходят либо постоянники (раз в две-три недели), либо по рекомендации, либо те, кому сюда ближе.

У Максима работают администратор, бухгалтер на аутсорсе и трое мастеров «на аренде» — снимают место для выполнения заказа. К слову, найти опытного барбера со своей клиентской базой сейчас крайне сложно: дефицит хороших кадров.

Еще тут есть тату-кабинет, а в перспективе в продаже появится мерч.

— Это не тот бизнес, где ты сидишь в кабинете и считаешь прибыль. Если хочется зарабатывать, нужно самому делать стрижки, обучать людей. Может, я бы и хотел снять с себя определенную нагрузку, но пока это нереально.

Для жизни салона необходимы расходники: полотенца, воск, ватные диски, палочки, шампуни, бальзамы, одеколоны, антисептики. На все про все для работы двух мастеров уходит 100 рублей в неделю, если мастеров три — 150.

— Чтобы выходить в ноль, нужно делать около 300—400 стрижек в месяц.

Средняя цена стрижки в столичных барбершопах, по словам героя, сейчас составляет 50 рублей. Максим стрижет за 55. Помимо новой прически, в цену входят кофе, чай, хорошие виски и ром, приятный собеседник, укладка — одним словом, сервис.

— Понятно, что где-то будет дешевле, где-то — дороже — 70—100 рублей. Я такое не приветствую, считаю, что моя цена уже пограничная. Поднял на 5 рублей, потому что салон нужно поддерживать.

Я стараюсь в любой стрижке сделать творческие элементы, даже в базовой. В основном для меня это творчество. Особенно приятно, когда клиент полностью доверяет тебе и разрешает экспериментировать с его прической.

Не осуждаю, если мужчина стрижется в соседнем подъезде за 6—10 рублей. Это личное дело каждого, у меня таких клиентов много. Никто не хочет переплачивать не пойми за что. Но стоит им зайти сюда по рекомендации, обратно в подъезд они не вернутся. Ну и, конечно же, важны доходы человека. Если зарплата 800 рублей, то я бы и сам не стригся за 55.

У каждого мастера свои собственные инструменты: машинка и краски. Это вопрос удобства. В инструменты Максим не вкладывался — только в свои.

— Основные клиенты — парни от 27 до 35 лет, но захаживают и студенты, и пенсионеры. Все они из разных сфер, на айтишников я никогда не ориентировался, скорее на свою клиентскую базу. Старые клиенты отваливаются: один уехал, второй без работы остался, третий облысел, — поэтому нужно постоянно искать новых. В этом деле помогает таргет, мне больше нравится Google.

Перед Новым годом ажиотажа нет. Кто успел записаться, тот успел. А по 15 человек в день я брать не буду: это тяжело.

Окупить бизнес — долгосрочный процесс. При хорошем раскладе понадобится года три, но я пока не буду строить таких иллюзий. Первые год-два — раскачка, когда стараешься просто выжить. А вот за пять лет вполне реально отбить вложенное. О размере прибыли пока говорить сложно. Зависит от упорства и моего мастерства в первую очередь: как организую процесс и насколько смогу заинтересовать и привлечь клиентов.

Но, по скромным подсчетам, со временем можно ожидать несколько тысяч долларов в эквиваленте чистой прибыли. Думаю, вполне реально выйти на $3000.

Пока в планах Максима нащупать твердую почву под ногами. Как только он этого достигнет, вполне вероятно, откроет второй салон. Идеи и планы на этот счет он уже вынашивает в голове.

Резюмируем

Ремонт и мебель — $25 000.

Аренда (60 «квадратов») — 2200 рублей в месяц.

Зарплата администратору — 800 рублей в месяц.

«Коммуналка» — 500—700 рублей в месяц.

Расходники — около $150 в месяц.

Налоги — 250—300 рублей в месяц.

Срок окупаемости — около 5 лет.

Ожидаемая прибыль — $3000 в месяц.

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