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Армения наказала российских пропагандистов из-за мужа Симоньян

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  • 21.12.2023, 11:40
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Армения наказала российских пропагандистов из-за мужа Симоньян

У главного рупора кремлевской пропаганды в Ереване отобрали лицензию.

Комиссия по телевидению и радио Армении решила на 30 дней приостановить лицензию одного из главных пропагнадистских ресурсов «Sputnik Армения».

Причиной стали унизительные высказывания Тиграна Кеосаяна, мужа Маргариты Симоньян, информирует сайт Комиссии.

В одной из радиопередач от 17 ноября Кеосаян в унизительной форме комментировал не только ситуацию в Армении, но унижал и весь народ. Он давал оценки ситуации в стране, являясь гражданином РФ.

Также в своих радиопередачах пропагандист часто дает недостоверную информацию. Кеосаян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве и задался вопросом: а останется ли тот в живых после всех этих событий вокруг Армении.

Комиссия не только отобрала у радиостанции лицензию сроком на 30 дней, но и требует выплаты штрафа в размере 1240 долларов.

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