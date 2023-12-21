Ученые: Панды общаются в собственной «соцсети» 1 21.12.2023, 11:41

С помощью запахов.

Исследователи из Университета штата Мичиган открыли систему сложного общения у больших панд (Ailuropoda melanoleuca). Животные оставляют на деревьях следы, подобные статусам в социальных сетях, пишет «Хайтек».

Ученые наблюдали за большими пандами в китайском заповеднике Волонг. Хотя маркировка запахом не является новым явлением, анализ показал, что общение панд гораздо сложнее, чем считалось ранее. «Как только вы наловчитесь, вы сможете увидеть на вершинах хребтов и различных тропах на деревьях маркирующие запахи, которые окрашены восковидным веществом — и панды, кажется, делают это часто», — говорит соавтор исследования Томас Коннор.

Исследователи анализировали фекалии панд, чтобы распутать коммуникационные сети. Поскольку одна взрослая панда испражнялась от 40 до 90 раз в день, для тестирования было доступно множество экскрементов, а их распространенность помогла установить время маркировки деревьев.

Ученые извлекли ДНК из свежего помета, собранного на площади 46 км², чтобы идентифицировать отдельных панд и определить, связаны ли они с другими животными. Исследователи определили пары животных, которые останавливались у одних и тех же деревьев, и построили сети связей.

Понюхав отмеченное дерево, панда может определить, встречала ли она подобный запах раньше, и уловить другие сигналы, такие как пол, доминирование, размер и готовность к спариванию – все эти черты помогают другой особи «читать сообщение» без присутствия другого медведя.

Исследователи обнаружили, что поведение панд менялось в течение года. Большую часть времени животные предпочитали общаться с близкими членами семьи, но, когда наступил сезон размножения, новых связей стало гораздо больше. Ученые полагают, что это необходимо как для обозначения территории, используя деревья как карту, так и для предотвращения инбридинга и отнимающей энергию и рискованной конкуренции партнеров.

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