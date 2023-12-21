Туманное будущее России 1 Алексей Тихонов

21.12.2023, 11:47

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Экономика РФ в этом году совершенно очевидно исчерпала запас прочности.

Удивительно, как в один и тот же день на прошлой неделе появились две взаимоисключающие себя новости: о том, что Россия планирует воевать как минимум до 2026 г. включительно, и о том, что у России нет планов по ведению войны в 2025 г. Я не военный аналитик, и у меня нет никаких своих источников информации в Кремле, но из этих двух новостей заявление Буданова, на мой взгляд, выглядит более правдоподобным, в то время как информация Репке со ссылкой на спецслужбы скорее отражает бурные фантазии Кремля, нежели реально утвержденные планы.

В пользу этой версии говорит как проверенное десятилетиями неумение Кремля заниматься долгосрочным планированием, так и очевидную краткосрочную направленность принимаемых в России экономических решений, в результате чего даже состояние экономики к концу 2024 г. находится где-то в густом тумане, не говоря уже про последующие годы. Подтверждения этому факту можно найти и в трехлетнем российском бюджете, который даже на 2024 г. состоит из взятых с потолка параметров, а цифры 2025-2026 гг. нарисованы просто для проформы, т.к. не имеют под собой ничего общего с реальностью.

Как правильно рассказал в одном из своих видео Максим Кац, Кремль ведет себя сейчас так, как будто это не ему придется править страной после президентских выборов в марте. Экономический блок принимает максимум усилий, истощая валютные запасы бизнеса и ЦБ, чтобы удержать стабильным курс хотя бы до дня выборов в марте следующего года. Кремль ежедневно уничтожает живую силу и технику в невиданных объемах в бессмысленных предвыборных наступлениях, как будто это не ему придется в следующем году компенсировать эти потери неизбежной мобилизацией, которую они сами же безумно боятся проводить.

Российская экономика в этом году совершенно очевидно исчерпала запас прочности. И совершенно не имеет значения, какие темпы роста рисует Росстат: эти цифры совершенно не поддаются проверки из-за закрытой от внешних исследователей статистики, а то, насколько Росстат занижает сейчас данные по инфляции однозначно указывает на то, что темпы роста реального ВВП завышаются за счет занижения такого показателя, как дефлятор ВВП, который грубо можно назвать совокупным темпом роста цен во всей экономике.

В подобных условиях, наилучшим индикатором состояния экономики могут выступать легко наблюдаемые показатели: курс национальной валюты, потребительская инфляция, и не та, что публикует Росстат, а ту, что видят реальные покупатели. И здесь российской экономике похвастаться нечем: цены на продукты питания выросли на десятки процентов за год, а курс доллара еще недавно был выше 100 руб./долл., и лишь ручным вмешательством его временно удалось снизить до 90 руб./долл.

Радость по поводу того, что России удалось находить способ обойти потолок цен в 60 долл./барр. продлилась недолго, всего парой простых решений и угроз США удалось вновь вернуть цены на российскую нефть марки Юралс ниже $60. При этом цены на российские энергетические экспортные товары в следующем году будут, скорее всего, еще ниже. Так, затянувшееся уже как минимум до конца декабря потепление в Европе практически гарантирует, что она выйдет из зимнего отопительного сезона с высокими запасами газа. В результате низкий спрос на газ со стороны ЕС вкупе с увеличением мировых экспортных мощностей в следующем году обеспечат в 2024 г. более низкие мировые цены на газ, чем в этом, что больно ударит по и без того убыточному Газпрому, являющемуся одной из дойных коров российского бюджета.

Санкционная политика в отношении России в следующем году продолжит ужесточаться. Да, многие западные компании продолжают обходить санкции, однако введение в ЕС уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций должно существенно снизить количество желающих заработать на торговле с Россией. И это неизбежно приведет к росту цен на товары в России и дефициту комплектующих в промышленности, работающей на западном оборудовании.

Курс доллара сейчас удерживается за счет принудительной распродажи валютных заначек российских экспортеров, которые им удалось накопить в удачном 2022 г. Как только этот ресурс иссякнет, доллар неизбежно поползет вверх, и без сомнения преодолеет уровень в 120 руб. в следующем году. Вновь двинется за ним и инфляция.

Россия уже вступила в эпоху экономического хаоса, и выйти из него при Путине уже не сможет. Скачки инфляции и дефицита, которые происходят на российском потребительском рынке, станут теперь постоянными. Россия повторяет сейчас иранский путь, и о том, как это проявляется можно почитать здесь. Заменяете Иран на Россию, и получаете то, что уже сейчас происходит в российской экономике. При этом стоит отметить, что Иран не вел в это время тяжелейшую войну, которая поглощала бы не менее трети всех государственных ресурсов.

Кремль явно поставил на то, что сможет добиться успеха в течение следующего года, и выйти на переговорный трек на своих условиях в начале 2025 г. Повышенным наступательным давлением на фронте он планирует оказать влияние на президентскую кампанию в США: успехи российской армии очевидно могут подыграть Трампу, который утверждает, что у Украины нет шансов против России и ей нужно идти на уступки России, а не требовать новой американской помощи.

Однако, во-первых, стоит напомнить, что внешняя политика чрезвычайно редко оказывает какое-либо значение на результаты выборов в США, во-вторых, победа Трампа далеко не гарантирована, один раз он уже проигрывал, а в-третьих, в свете многочисленных судебных дел вокруг Трампа, его участи в предстоящих выборах находится под вопросом. Таким образом, вся стратегия Кремля строится на том, что ему удастся демонстрировать успехи на поле боя, а во-вторых, Президентом США станет Трамп.

Помимо этого, «успехи» уже трехмесячного наступления России практически по всей линии соприкосновения совершенно не указывают на то, что в 2024 г. российской армии удастся чего-либо добиться. У России нет преимущества, которое в сложившихся условиях могло бы позволить преодолеть сопротивление украинской армии, которая уходит в стратегическую оборону. И с появлением у ВСУ истребителей F-16 продолжать наступление для российской армии станет лишь тяжелее.

Расчет же на то, что поддержка Украины сократится, на мой взгляд, провалится. Белому Дому или удастся договориться со своими оппонентами в Конгрессе по вопросу выделения средств на военную помощь Украине, или он найдет способ финансирования военных поставок Украине за счет российских замороженных средств. Как показывает 12-ый пакет санкций ЕС, замороженные российские средства уже начали использовать для компенсации убытков, вызванных действиями России, и можно не сомневаться, что этот процесс пойдет лишь по нарастающей.

В результате, Россия к концу следующего года может подойти не с успехами на фронте, а с практически полностью разбитой в провальных наступлениях армией. В придачу к военным провалам и гигантским людским потерям будет наблюдаться галопирующая инфляция и быстрое падение реальных доходов населения. Учитывая и так уже очевидное текущее недовольство жителей России, через год страна может оказаться на грани возникновения массовых протестов населения, которые Кремлю будет все сложнее купировать. А тут еще и Трамп не станет Президентом США, что будет означать еще минимум четыре года военной поддержки Америкой Украины.

В условиях такой неопределенности я глубоко сомневаюсь, что в Кремле что-либо планируют на 2025 г.: там нет даже осмысленных планов на то, что делать после мартовских президентских выборов. Интересно еще будет посмотреть, признает ли их результаты Запад, что лишь добавит проблем Кремлю.

Алексей Тихонов, Telegram

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