В Москве найден мертвым потомок Сталина 1 21.12.2023, 11:56

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Леонид Аллилуев

Установлены предварительные причины смерти.

Потомок советского диктатора Иосифа Сталина Леонид Аллилуев скончался в своей квартире в Москве. Мужчине было 94 года.

По информации источников «Известий» и Shot, тело Аллилуева нашли в его квартире на Котельнической набережной вечером среды, 20 декабря. На теле пенсионера не было обнаружено следов насилия.

Предварительно, смерть наступила по естественным причинам.

Леонид Аллилуев был сыном второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой, с которой он был в браке с 1919 по 1932 годы.

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