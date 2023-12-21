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В Беларуси так снизили цены на стоматологические услуги, что они выросли

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  • 21.12.2023, 11:56
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В Беларуси так снизили цены на стоматологические услуги, что они выросли

Минздрав отреагировал ожидаемо.

Не так давно медицинское сообщество Беларуси опять напряглось от новости о пересмотре нормативов на стоматологические услуги. С 1 ноября 2023 года вступило в силу постановление МЗ РБ номер 109. Нововведение широко обсуждалось в СМИ, врачи и пациенты ждали снижения цен, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Когда экономисты на местах пересчитали стоимость по новым нормативам, получилось, что цены на услуги выросли. Удивились медики, удивились пациенты, ведь обещано было обратное — снижение цен. Посыпались звонки на горячую линию.

Минздрав отреагировал ожидаемо. К приказу дописали «пояснение», дали его в руки функционерам, которые бросились в частные центры с требованием: работать по новому постановлению номер 109, но чтобы цены были как в старом постановлении номер 103, а лучше — ниже. Кто-нибудь может объяснить, как это?

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