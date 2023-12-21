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Украинская девочка скончалась в поезде в России

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  • 21.12.2023, 12:08
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Украинская девочка скончалась в поезде в России

Более 100 детей госпитализированы.

12-летняя девочка с оккупированных украинских территорий умерла в поезде Тюмень — Адлер. Более 100 детей доставлены в инфекционную больницу, пишет близки к российским силовикам Telegram-канал «База».

Группа из 126 украинских детей с оккупированных территорий были в лагере в Тюменской области и возвращалась на поезде домой

Вечером 20 декабря нескольким детям стало плохо, у них поднялась температура. Вскоре 12-летняя девочка потеряла сознание. Сопровождавшие детей медики пытались оказать ей помощь, но школьница умерла.

В Балашове детей ждали сотрудники Роспотребнадзора и скорой помощи. Всех детей автобусами доставили в Саратовскую инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. Детей госпитализировали.

Для родителей создана горячая линия.

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