Z-авто, которое ездило по Беларуси, настигла карма

Z-авто, которое ездило по Беларуси, настигла карма6
- 21.12.2023, 12:08
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Автомобиль превратился в груду металла.
Российский Z-мобиль с макетом ракеты «Сармат» на крыше, который весной этого года колесил по Беларуси, попал в ДТП в Тверской области РФ. Об этом сообщил вечером 20 декабря близкий к российским силовикам телеграм-канал Mash.
Как пишет издание, автомобиль «превратился в груду металла» после ДТП с французским Renault на трассе М-10.
Водитель Z-мобиля объяснил, что его авто ремонту не подлежит, но макет «Сармата» остался цел.
Со слов шофера Renalut Алексея, за мгновение до столкновения у него ни с того ни с сего взорвалась подушка безопасности — из-за этого он потерял управление и влетел в Z-мобиль. Обошлось без пострадавших.