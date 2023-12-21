«Сделать реальную красивую женщину, а не куклу напоказ» 21.12.2023, 12:15

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В Воложине бесплатно «меняют» жен так, что мужья не узнают их.

Проект «Преображение» в Воложине стартовал несколько месяцев назад. За это время команда успела изменить образ четырех участниц. Принцип отбора простой — помочь тем, у кого не получается так масштабно ухаживать за собой самостоятельно. В преображении участвуют колористы, парикмахеры, бровисты, мастера по маникюру, эпиляции и работе с ресницами, косметолог-эстетист, визажист и даже коуч, пишет Onlíner.

Идея пришла в голову Алине Занемонец — колористу и владелице салона красоты. После декрета появилось вдохновение на новый проект. Но быстро стало понятно: в одиночку полный мейковер не потянуть. Тогда идею поддержали другие бьюти-мастера Воложина. А сейчас поступают предложения и из других городов. Например, на наращивание волос съездить в Гомель. Но даже без дальних поездок преображение в среднем занимает три дня. Для участницы оно полностью бесплатное.

— Самое главное при создании образа — не навредить человеку. А сделать так, чтобы он соответствовал профессии и образу жизни. Сделать реальную красивую женщину, а не куклу напоказ, — рассказала Onlíner Алина. Хотя, помимо повседневного, часто подбирают и нарядный образ — повод выгулять его, по мнению команды, всегда найдется.

Как и в популярных шоу о преображении, участницам дарят новые наряды. Чтобы их купить, сбрасывается вся команда. Но местные магазины уже заявили о желании поучаствовать в проекте. А иногда новые платья переходят даже из собственного гардероба мастеров. Девушки признаются, что расставаться с еще ни разу не надетыми нарядами бывает немного жалко, но результат того стоит.

В преображении успели поучаствовать уборщица, воспитатель детского сада, агроном и домашний кондитер. А оценить его — их семьи и близкие, которые приезжают на финальную встречу.

— Часто мужья просто не узнают своих жен. У нас недавно был случай, когда муж зашел с букетом и стоял растерянный, не знал, к кому подходить. Пока жена не подала ему особый сигнал. У него так брови поднялись! Это надо было видеть.

Сейчас о проекте говорит весь Воложин — все ждут выхода новых роликов в соцсетях. А команда старается еще и снимать трендовые видео. Из недавнего — свой взгляд на стиль Slavic girl.

— Мне было важно брать не местных «звездулек», а обычных людей, которым это действительно нужно. Тех женщин, которые все в детях, быту, работе, кредитах... Дать им положительные эмоции и ощущение счастья. И так совпало, что все участницы — действительно очень хорошие люди. Наверное, благодаря этому проект не угас сразу, а только разрастается, — поделилась мыслями Алина.

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