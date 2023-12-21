Жена Охлобыстина рассказала о его состоянии после пойманной пули на Донбассе 11 21.12.2023, 12:21

9,096

И «опровергла» ложь оккупантов.

Жена российского актера-путиниста Ивана Охлобыстина опровергла распространяющуюся российскими медиа информацию о том, что тот «получил пулю» на войне, а в ребре даже появилась небольшая трещина.

Как только в РосСМИ появились новость о «приключениях» актера на фронте, его жена решила рассказать, что тот чувствует себя прекрасно, а якобы пуля, которая попала в Охлобыстина, «вообще его не коснулась».

Ликвидировать пропагандиста помешал его бронежилет.

Женщина сообщила, что когда Охлобыстин вернулся с оккупированных территорий, начал раздеваться и заметил, что «броник немного пробит по касательной». По ее словам, «никакой трещины в ребре актера не обнаружили, но несколько дней оно действительно поболело».

Ранее в своем Instagram дочь Охлобыстина сообщала, что ее отец ездил на оккупированные территории якобы раздавать гуманитарную помощь и попал под обстрел. Он остался жив, но «поймал пулю», хотя она и задела только бронежилет. Жена пропагандиста тогда была с мужем, но в «нужный» момент «поехала за дополнительной партией».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».