The Times: Россиянки взбунтовались из-за угроз ФСБ 6 21.12.2023, 12:36

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Жены военных назвали Путина «крысиным королем».

Группа жен российских солдат обвинила ФСБ в том, что она заставляет их мужей лгать об условиях на фронте в Украине. В случае отказа несогласным угрожают отправкой на смерть. Об этом говорится в материале The Times.

Как сообщается, группа «Путь домой» состоит в основном из семей мобилизованных мужчин и добивается их возвращения из бессрочной мобилизации на фронт.

«Гости из ФСБ уже начали систематически приходить к мужьям наших активистов», - говорится в сообщении на Telegram-канале группы.

«Мобилизованных вызывают на допросы, отбирают и не возвращают телефоны, собирают информацию о женах. Далее следуют угрозы типа «запиши видео, что тебя все здесь устраивает, иначе мы отправим тебя в штурм без обратного билета».

Группа, которая пыталась организовать акции протеста и завалить ежегодную пресс-конференцию Путина вопросами о том, когда их мужья смогут вернуться, сообщила, что ФСБ велела солдатам заставить своих жен «заткнуться».

Путин пытался уклониться от вопросов родственников военнослужащих, обеспокоенных их благополучием на Украине, утверждая, что за это отвечает Министерство обороны.

В своем посте супруги напрямую напали на Путина, спросив: «Зачем нам нужен президент, который делает вид, что нас не существует? Который живет только в телевизоре, полностью подконтрольном ему? Это очевидные методы трусов и крыс. А кто у нас крысиный король?».

Издание отмечает, что в России прямая критика Путина встречается редко, потому что это очень опасно, а лидеров оппозиции часто сажают в тюрьму или убивают. Критика войны против Украины также чревата тюремным заключением.

Несмотря на то, что сообщение было написано анонимно, группа часто делится видеороликами, где российские женщины рассказывают о том, как раненых мобилизованных возвращают в строй, как их измученным мужьям продлевают мобилизацию, и призывают помочь вернуть их с фронта к семьям, пока они не погибли.

По информации The Times, несмотря на опасность, давление на Путина со стороны семей военнослужащих растет, поскольку родственники все больше отчаиваются, что конца войне не видно.

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