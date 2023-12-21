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«Деньги на поездки чиновников имеются, а на уборку снега — нет»

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  • 21.12.2023, 12:44
  • 3,522
«Деньги на поездки чиновников имеются, а на уборку снега — нет»

Белорус задал острый вопрос властям.

Резкий но кратковременный приход зимы в Беларусь выявил проблемы в ЖКХ.

В понедельник в Витебске от упавшего с крыши снега погибла женщина. 19 декабря от падения наледи с крыш пострадали две девочки и девушка в Гомеле.

Читатель сайта Charter97.org задал острый вопрос чиновникам:

— В белорусских чатах пишут, что дороги и улицы не только не очищены от снега, но и не посыпаются песком или солью.

Деньги на поездки чиновников имеются, на постройку нового военного городка тоже нашлись, а средств для оплаты уборки снега – нет и не будет. Люди гибнут от непогоды по дороге домой. До весны, очевидно, в Беларуси доживут не все.

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