Лед тронулся! 2 Anti-Colorados, Defence Line

21.12.2023, 12:43

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Кремль наконец-то получил той же монетой.

Сегодня совершенно нечаянно удалось набрести на комментарий к поправкам, внесенным вчера в законодательство ЕС, и оказалось, что суть этих поправок прямо перекликается с тем, что было недавно написано, но несколько в другой плоскости. Речь идет о поправках, которые собраны в Документ 32023R2873, который имеет длинное название: «Регламент Совета (ЕС) 2023/2873 от 18 декабря 2023 года о внесении изменений в Регламент (ЕС) No 269/2014, касающийся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Желающие могут ознакомится с ним самостоятельно, а мы кратко поясним его суть и значение, поскольку это касается всего баланса сил, который действуют в нашем противостоянии с агрессором.

Одним из аспектов этого противостояния являются санкции, наложенные Союзом на выгребную федерацию, и в части случаев они действуют прямо, а в части – косвенно. Например, под жесткие санкции попали практически все ведущие банки федерации, а из них – большая часть отключена от глобальной системы проведения банковских операций, известной как Свифт. Даже те компании, деятельность которых прямо не вписывалась в санкционные ограничения, получили огромные проблемы с осуществлением платежей, а кроме того – конвертацией валют. Кроме того, понимая природу этих санкций и зная упоротость Путина, бизнесмены справедливо предположили, что санкционное давление будет усиливаться и уходить придется если не сегодня, то завтра. И как мы знаем, случился массовый исход.

Но не все компании смогли уйти вчистую. У многих в федерации остались активы в виде недвижимости, оборудования и прочего, что уже не получится вывезти и тогда кто-то успел продать активы, а кто-то заморозил их из расчета того, что возможно, что-то изменится и они смогут уже более спокойно распорядиться своими активами. Но очень скоро стало понятно, что этот номер не пройдет. Путинцы заявили о том, что если кто-то надумает вывести свои активы, то сначала должен заплатить откат, который назвали «военным налогом» или чем-то подобным. Понятно, что компании такого платежа не сделают, поскольку тут же сами нарвутся на санкции. Очень скоро время, отпущенное на выплаты откатов, истекло, и активы были просто украдены и розданы приспешникам Путина в сомнительную за рубежом, но законную внутри федерации, собственность.

В итоге, компании понесли миллиардные убытки, а потому они стали обращаться в руководящие органы ЕС с просьбами о компенсации своих потерь за счет арестованных и замороженных активов федерации, на территории ЕС. До вчерашнего дня не было правового механизма для того, чтобы обращать российские активы в собственность пострадавшей стороны или вообще – конфисковывать их с другими целями, например – финансирование закупок оружия для Украины. И вот этот самый документ как раз и формирует основание для изъятия российских активов, находящихся в юрисдикции ЕС.

То есть, Путин наконец-то получил той же монетой, но главное даже не это. Сформирован прецедент конфискации, а без него уже почти два года не может сдвинуться с мертвой точки этот большой процесс. Активы лаптей обнаружены, но кроме их заморозки, не было «хвоста», а именно – обращения их в собственность. Отсутствие такого механизма убивает энтузиазм в поисках активов, которые пока остаются в тени. И вот теперь этот ручной тормоз снят. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!

Anti-Colorados, Defence Line

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