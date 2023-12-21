Возвращение Леонида Ильича 4 Telegram-канал «СерпомПо»

21.12.2023, 12:56

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Кто бы мог подумать, что спустя четыре десятка лет Брежнев будет кого-то волновать?

Во второй половине 80-х казалось, что Леонид Ильич забыт навсегда, и когда появилась какая-то малочисленная группа поклонников Брежнева, это воспринималось как анекдот.

Но вот, Леонид Ильич снова на новостных лентах. Его лишили звания почетного гражданина города Днепра.

Однако, наблюдая за старыми кадрами, на которых Брежнев и Никсон подписывают совместный документ, сравниваешь их с нашими временами.

Можете себе представить нынешнего великого геополитика из Кремля, который вот так непринужденно ведёт себя с американским президентом, подписывая документ о разрядке международной напряженности? «Нет, сынок, это фантастика!» Годен лишь для встреч с Ким Чем Ыном и жалоб на то, что его надули. И старина Джо кличет его тираном.

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