«Беларусбанк» объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов

«Беларусбанк» объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов4
- 21.12.2023, 12:58
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Подробности.
«Беларусбанк» объявил, что «приостанавливает прием новых и пополнение открытых по 26 декабря 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США».
На своем сайте банк объявил, что речь идет о следующих депозитах:
• срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 9 месяцев;
• срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 9 месяцев;
• срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 9 месяцев.