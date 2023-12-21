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«Беларусбанк» объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов

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  • 21.12.2023, 12:58
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«Беларусбанк» объявил о закрытии долларовых срочных вкладов белорусов

Подробности.

«Беларусбанк» объявил, что «приостанавливает прием новых и пополнение открытых по 26 декабря 2023 года некоторых срочных банковских вкладов в долларах США».

На своем сайте банк объявил, что речь идет о следующих депозитах:

• срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности» со сроком хранения 9 месяцев;

• срочный безотзывный банковский вклад «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения 9 месяцев;

• срочный безотзывный банковский вклад «Большие возможности онл@йн» со сроком хранения 9 месяцев.

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