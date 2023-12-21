Предатель Царев запаниковал из-за странных звонков с российских номеров 4 21.12.2023, 13:05

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Коллаборанта беспокоят каждый день после ликвидации Кивы.

Бывший депутат Верховной Рады, предатель Украины и коллаборант Олег Царев, сотрудничающий с российскими оккупантами, пожаловался на угрозы по телефону.

В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение, согласно которому ему массово поступают звонки с неизвестных номеров, в которых ему угрожают расправой, передает dialog.ua.

Он считает, что звонки совершают украинцы, которые хотят отомстить за сотрудничество с российскими оккупантами.

По его словам, это происходит почти каждый день. Он не уточнил, какие именно угрозы ему поступают, однако настоял, что звонят именно украинцы: он определил их по акценту.

Коллаборант жалуется на технологию подмены номеров, которая не дает возможность отследить абонента.

Царев является одним из наиболее известных коллаборантов в РФ. Он активно выступает в поддержку российской агрессии и пропагандирует идеи российской оккупации Украины.

Опасения Царева усилились после убийства в Москве Ильи Кивы, который был застрелен киллером.

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