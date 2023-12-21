Белоруска добилась отмены 59 штрафов за превышение скорости 10 21.12.2023, 13:08

4,114

Как ей это удалось.

Суд Фрунзенского района Минска отменил 59 штрафов за превышение скорости, которые ГАИ выписала матери-декретнице. Подробности этой истории рассказали в Генпрокуратуре.

До выхода в декрет женщина занимала должность директора фирмы. На компанию был оформлен автомобиль. Когда минчанка оформила отпуск по уходу за ребенком, собственник и руководство организации сменилось.

Это обстоятельство не помешало начальнику ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы выписывать постановления за зафиксированные камерой факты превышения скорости именно в отношении матери-декретницы, которая больше на предприятии не работала и доступа к авто не имела. За все время на нее составили 59 протоколов на общую сумму в 9,5 тысячи рублей.

Минчанка попыталась обжаловать постановления в управлении ГАИ ГУВД Минского горисполкома. Однако ее доводы там отклонили. Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

В ведомстве установили, что сотрудники ГАИ «не приняли всесторонние меры к определению лица, которое фактически управляло транспортным средством».

«Последовательные доводы женщины о том, что она не управляла указанным автомобилем, что было подтверждено документами о смене собственника и руководства организации, а также иными данными, орган, ведущий административный процесс, необоснованно оставил без внимания и надлежащей проверки», — сообщили в прокуратуре.

Более того, на ряде фотоснимков с «радаров» отчетливо заметно, что за рулем автомобиля, который превышал скорость, сидел мужчина. Однако в ГАИ не обратили должного внимания и на эту деталь.

В итоге суд Фрунзенского района отменил составленные на минчанку постановления «в связи с недоказанностью ее виновности в совершении административных правонарушений».

Генеральная прокуратура уже направила требования о принятии мер по прекращению исполнения отмененных судом постановлений и возврату женщине удержанных на их основании денежных сумм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».