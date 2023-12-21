Как за пять лет изменилась коммуналка в одной белорусской квартире 1 21.12.2023, 13:17

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Рост вышел существенный.

BAR24 сравнил реальные жировки одной барановичской квартиры за декабрь 2018 года и декабрь 2023 года.

На протяжении последних десяти лет коммуналка в Беларуси дорожала в среднем на 5 долларов ежегодно. Такая сумма была установлена на законодательном уровне. «В целях совершенствования порядка регулирования тарифов на ЖКХ, а также государственной поддержки населения». Так говорится в официальном документе.

Летом 2023 года рост цен на коммуналку отвязали от привычных 5 долларов. И привязали к базовой величине. Отныне разово повышать цены на услуги ЖКХ разрешается не более чем на 0,5 базовой (18,5 рубля). Если бы все осталось, как раньше, разовое повышение составляло бы менее 16 рублей (по курсу Нацбанка).

Казалось бы, что такое 5 долларов в год? Один раз в магазин не сходишь. Однако, если сравнить цены в жировках, к примеру, за пять лет, рост выходит существенный.

Коммуналка за пять лет подорожала вдвое

Журналисты взяли жировки из одной и той же барановичской квартиры, полученные в декабре 2018 и 2023 года (см. фото). И сравнили цены на коммунальные услуги.

Сразу отметим, что за эти пять лет в квартире произошли некоторые изменения. В частности, стало на одного зарегистрированного человека больше. Немного увеличилось потребление воды. И изменился порядок расчета за некоторые услуги. Например, техобслуживание лифта стали считать не по количеству прописанных в квартире человек. А по квадратным метрам площади. Поэтому при сравнении обращали внимание именно на тарифы, а не на итоговую стоимость каждой услуги.

Больше всего за последние пять лет в этой квартире выросли расценки на капремонт. Тариф за это время увеличился более чем в два раза.

Почти вдвое вырос тариф на услуги водоотведения или канализации.

Расценки на отопление, подогрев воды и вывоз мусора увеличились за пять лет в среднем в полтора раза.

Меньше всего за это время выросли цены на техническое обслуживание жилого помещения — примерно на треть.

В результате за пять лет жировка в одной и той же квартире подорожала в 1,9 раза. Официальная зарплата в Барановичах за это время выросла с 887 (октябрь 2018 года) до 1631,7 рубля (октябрь 2023-го). Или в 1,8 раза.

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