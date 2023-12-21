«Бледнеет Путин, руки его холодеют, их начинает заметно потряхивать» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.12.2023, 13:24

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Измена неожиданно закралась в кремлевские тылы.

Пока политическое «нападение» (Кремль, МИД) далеко продвинулось на восток – в Азию, футбольные тылы резко развернулись и неожиданно дунули в противоположном направлении – в Европу. То есть, к натовцам и прочим ужасам. От чего бледнеет Путин, руки его холодеют, их начинает заметно потряхивать, словно заиндевелые сморщенные листья на ноябрьском ветру.

Исполком Российского футбольного союза взял и проголосовал сегодня против вступления России в Азиатскую футбольную лигу. Как же так, ребята? Скрепно ли это? А грядущие эпохальные схватки на зеленых полях со сборной Таджикистана?

Но президент РФС Ахмед Айдамиров словно шашкой отсек от России Азию: «Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия - это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно».

Слышали, Лавров? Что умный человек говорит. Вот куда вас и ваших замов надо на выучку отправить. Одеть на вас трусы, напялить футболки, ноги сунуть в бутсы и в РФС. Там вас научат Европу любить. Иншалла!

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