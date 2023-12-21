Каждый пятый белорус планирует работать в новогодние праздники 21.12.2023, 13:28

Данные исследования.

Каждый пятый белорус планирует работать в новогодние праздники. К такому выводу пришли аналитики Исследовательского центра rabota.by, рассказали Office Life в компании.

В воскресенье, 31 декабря, планируют работать около 22% участников опроса, из них более 4% согласны только на подработку. Еще 17% не знают, продолжится ли для них трудовая неделя в этот день. Однозначно не собираются работать более 61% опрошенных.

В то же время около 18% опрошенных планируют вернуться на работу 1 или 2 января. Однако большинство специалистов в эти дни все же собираются отдыхать — 65,4%.

Участники опроса разделились и по отношению к работе в выходные и праздничные дни. Так, 37% считают, что работа в праздничные дни — хорошая идея, так как позволяет получить больше денег. Почти каждый третий относится к такой практике нейтрально, а 27% опрошенных против работы в выходные и праздники.

Большинство работников планируют проводить праздничные дни в кругу семьи — 62,9%.

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