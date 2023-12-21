Яйца в РФ подорожали рекордными темпами после обещания Патрушева «исправиться» 18 21.12.2023, 13:32

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Помощь от Эрдогана так и не пришла.

Власти РФ продолжают проигрывать битву с ценами. За неделю с 12 по 18 декабря инфляция составила 0,18%, отчитался Росстат, с начала декабря — 4,5%, а с начала года — 7,12%. Вроде бы не так много, но ценовое давление усиливается, отмечают эксперты.

Дорожает почти все. Соотношение числа растущих и снижающихся в цене позиций (75 к 15) — это новый многолетний рекорд, констатируют аналитики MMI. Если убрать сезонность, доля товаров, индексы цен на которые растут, увеличилась до 90% с 67%, в том числе доля товаров, индексы цен на которые растут быстрее целевых 4%, — до 55% с 33%, оценили аналитики «Твердых цифр». «Рост цен почти фронтальный», — заключают они.

«Подвиги» на ценовом фронте продолжают совершать яйца, стремительное подорожание которых власти не могут остановить. После того, как президент Владимир Путин извинился за рост цен на яйца и заинтересовался, как у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с яйцами, тот пообещал исправиться: «Почувствовал, что работать надо лучше <…> Думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз». В январе ожидаются поставки яиц из Турции, с нового года на них обнуляются импортные пошлины.

Пока же ничего исправить не получается. «Яйца Эрдогана не дошли еще до РФ, ждем их в начале января. Без них цены на любимый и незаменимый продукт миллионов россиян подскочили за неделю еще на 4,62% — и это новый абсолютный рекорд еженедельного подорожания яиц», — комментируют аналитики MMI. За год рост цен на яйца составил уже 53%. Причем он не замедляется: неделей раньше он составил 4,5%. Это единственная составляющая потребительской корзины, которая за неделю подорожала больше чем на 1%.

На этой неделе к очевидным драйверам инфляции последнего времени — яйцам и плодоовощной продукции — добавились «прочие непродовольственные категории». Впервые с начала октября вырос индекс цен на бензин (на 0,05%), отмечают аналитики «Твердых цифр». Туалетная бумага за неделю подорожала на 0,6%, подгузники — на 0,5%, стиральные порошки — на 0,4%, перечисляет Росстат, на 0,5% выросли цены на телевизоры.

«Источник» инфляции — индекс цен производителей потребительских товаров (хорошая проекция потребительской инфляции) — по-прежнему не спешит к цели, отмечают аналитики «Твердых цифр». По их оценкам, его текущие темпы пятый месяц подряд — с июля по ноябрь — соответствуют потребительской инфляции 10% или выше (в годовом выражении с устранением сезонности).

Такой фронтальный рост цен вызвал резкий скачок инфляционных ожиданий у россиян: они оценивают рост цен за последний году уже в 17% и ждут в течение года инфляцию 14,2%.

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