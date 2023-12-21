106-летняя супербабушка открыла четыре секрета долголетия

106-летняя супербабушка открыла четыре секрета долголетия2
- 21.12.2023, 13:38
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Один из них - улыбаться.
106-летняя жительница Австралии Кэти Макрей дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь, пишет Business Insider.
Женщина не думает, что вообще существует какой-то особый секрет, объясняющий ее долголетие. Но в первую очередь она всегда советует людям жить полной жизнью, как сама это делала и продолжает делать.
Четыре секрета долголетия 106-летней супербабушки
На вопрос о ее совете людям, желающим прожить долгую жизнь, Кэти Макрей сказала:
«Мой совет людям - жить полной жизнью, улыбаться и просто наслаждаться всем, что встречается на вашем пути».
При этом она рассказала о четырех других факторах образа жизни, которые, по ее мнению, позволили ей продолжать улыбаться в столь преклонном возрасте:
садоводство всю жизнь;
игра в боулинг;
работать и оставаться занятым;
продолжать улыбаться.
«Просто улыбайтесь, будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью», - главный совет Кэти Макрей.