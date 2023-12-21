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Умеров рассказал, когда ВСУ освободят Крым

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  • 21.12.2023, 13:40
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Умеров рассказал, когда ВСУ освободят Крым

Министр обороны Украины уверен в своем прогнозе «на 100 процентов».

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. По его словам, деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

«Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», - заявил Умеров в интервью изданию Bild.

Он также упомянул, что родился крымским татарином вдали от своей родины в Средней Азии, потому что «советские власти депортировали весь народ».

Сегодня же, по его словам, Российская Федерация находится на темной стороне, а режим Путина осуждает весь цивилизованный мир.

«Нет никаких сомнений в том, что мы победим», - убежден Умеров.

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