В Беларуси ликвидируют провластную православную организацию 5 21.12.2023, 13:45

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Объединение было зарегистрировано в 2002-м году.

Минский областной суд занялся рассмотрением иска Минюста о ликвидации общественного объединения «Родители и учителя за возрождение православного образования», сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Объединение «Родители и учителя за возрождение православного образования» было зарегистрировано в 2002 году. Своими задачами оно называет продвижение православия в школах, препятствование программам по правам ребенка и половому просвещению, а в перспективе и создание православных школ.

В какой-то момент организация фактически стала «некоммерческим» придатком издательства Белорусского экзархата православной церкви. Среди прочего она занималась реализацией духовно-просветительской программы «Семья — Единение — Отечество», а также ряда пролайферских инициатив. Издательство, в свою очередь, оказывало объединению финансовую поддержку.

Однако после скандала, связанного с обвинениями в хищениях против председателя совета объединения Владимира Грозова, денежные вливания со стороны издательства БПЦ прекратилась. Из-за этого сошла на нет и деятельность организации, пишет «Хрысціянская візія».

Авторы канала подчеркивают необычность ситуации: несмотря на то что объединение было площадкой для продвижения идей православных функционеров, поддерживающих режим, оно оказалось в числе неугодных властям организаций, которая подвергается ликвидации.

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