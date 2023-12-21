Российские туристы устроили семейные «разборки» на рынке в Королевстве Тонга 1 21.12.2023, 13:53

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иллюстративное фото

Неадекваты шокировали свои поведением как местных, так и соотечественников.

Агрессивные российские туристы добрались до далекого Королевства Тонга в Океании, где их меньше всего ожидали встретить.

Одна из известных блогеров РФ, рассказывающая о своих путешествиях, сообщила, что, встретив сограждан, захотела убежать подальше, пишет obozrevatel.com.

Разборки российской семьи испугали также иностранцев, не привыкших к шуму и публичным ссорам. О своем опыте встречи с россиянами в Конго блогер Марина Ершова рассказала в блоге.

Она начала с того, что наслаждалась тишиной и изучала культуру страны, о которой мало информации в сети. В тот день россиянка прогуливалась по рынку, пока ее внимание не отвлекли крики: «Петя, иди сюда, скотина. Ты куда убежал, сволочь».

Это российская мать обращалась к своему маленькому сыну, который хотел держаться подальше от родителей.

«Обернувшись, мы заметили группу больших животов туристов из России. Наши за несколько часов пребывания на солнце сразу краснеют как раки, поэтому среди тонганцев они выделялись и были красным пятном. А тот маленький Петя, кажется, всячески стремился избежать этой шумной компании, хотел куда-то сбежать, игнорируя упорные призывы матери», – рассказала Ершова.

Она заметила, что вокруг люди начали бросать удивленные взгляды на семью и избегать их. Так поступили и сограждане орущих отдыхающих.

«Мои знакомые постоянно спрашивают меня, как мы относимся к россиянам, встретив их где-то в путешествиях. Они думают, что мы обязательно контактируем с ними. Я отвечаю, что по-разному. Именно сейчас мы решили остаться невидимыми. Мы захотели избежать близких контактов с ними», – сказала россиянка.

Она подытожила, что граждане РФ, уже давно уехавшие оттуда, ведут себя более цивилизованно, чем россияне, которые остаются жить на родине.

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