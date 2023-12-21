В Беларуси задержан гендиректор БЕЛАЗа 5 21.12.2023, 13:54

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На заводе активно обсуждают эту тему.

Несколько не связанных между собой источников, работающих на БЕЛАЗе, сообщили «Зеркалу», что задержан генеральный директор предприятия Сергей Никифорович. Позже стало известно, что на заводе активно обсуждают эту тему, однако никаких официальных объявлений до сих пор не было. Журналисты издания выяснили, что руководителя на рабочем месте нет, — и неизвестно, когда он вернется.

Как рассказали источники, Сергей Никифорович был задержан вечером 15 декабря. Собеседники издания утверждают, что с того времени топ-менеджер завода находится в СИЗО КГБ. Одна из возможных причин — коррупция.

При этом официальных сообщений о задержании директора БЕЛАЗа не было ни от силовиков, ни от Александра Лукашенко, который любит самостоятельно сообщать о таких резонансных делах.

В понедельник, 18 декабря, журналист «Зеркала» под видом обычного белоруса позвонил в приемную Никифоровича. Там заявили, что его на рабочем месте нет.

— Сергей Олегович на совещании, — сказала секретарь. После в тот день, как и во вторник, трубку в приемной не поднимали.

В среду, отвечая на прямой вопрос, задержан ли Никифорович, секретарь заявила, что ей ничего об этом не известно:

— На рабочем месте Сергея Олеговича сейчас нет, но о том, что его задержали, я ничего не знаю. Спасибо, что сказали.

21 декабря была предпринята еще одна попытка найти Никифоровича: под видом секретаря одного из российских партнеров предприятия журналистка позвонила в его приемную и попыталась назначить встречу.

— До Нового года точно нет. Сергей Олегович в отпуске. Вот после и звоните, пожалуйста, — сказала секретарь генерального директора, посоветовав связаться после 8 января, когда БЕЛАЗ выйдет с каникул.

С понедельника по четверг были попытки дозвониться на мобильный телефон генерального директора, однако он не поднял трубку.

Сергей Никифорович родился в 1979 году в Жодино. Трудовую карьеру начал на БЕЛАЗе в должности мастера участка. С 2015 по 2017 годы был заместителем председателя Жодинского горисполкома, затем перешел на работу в пинское ОАО «Кузлитмаш», где сначала работал заместителем директора, а позже возглавил предприятие. 21 сентября 2020 года его назначали генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».

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