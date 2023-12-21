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Украинские снайперы ликвидировали российских разведчиков, кравшихся к позициям ВСУ

  • 21.12.2023, 13:57
  • 1,586
Украинские снайперы ликвидировали российских разведчиков, кравшихся к позициям ВСУ

Эффектное видео.

На Купянском направлении снайперы Сил спецопераций ВСУ уничтожили российских разведчиков.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram в четверг, 21 декабря.

В ССО рассказали, что во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили вражескую разведывательную группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений

По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.

Операторы ССО рассказали, что на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.

Украинские снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.

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