Украинские снайперы ликвидировали российских разведчиков, кравшихся к позициям ВСУ
- 21.12.2023, 13:57
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Эффектное видео.
На Купянском направлении снайперы Сил спецопераций ВСУ уничтожили российских разведчиков.
Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram в четверг, 21 декабря.
В ССО рассказали, что во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили вражескую разведывательную группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений
По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.
Операторы ССО рассказали, что на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.
Украинские снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.