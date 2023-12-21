В Гомельской области талые воды затопили четыре района 21.12.2023, 14:00

Местами уровень воды достигает 20 сантиметров.

21 декабря в четырех районах Гомельской области – Добрушском, Светлогорском, Речицком и Гомельском районах, а также в Гомеле – зафиксированы подтопления талыми водами.

Подтоплены 6 жилых домов и 1 нежилой, 30 подворий, 18 хозпостроек, а также участок дороги протяженностью 150 метров (уровень воды там достигал 20 см).

Ведется мониторинг, жизнеобеспечение населения не нарушено, сообщает МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».