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Доллар сегодня опять пошел вверх

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  • 21.12.2023, 14:10
Доллар сегодня опять пошел вверх

Актуальные курсы валют.

Доллар сегодня подорожал на 2,19 копейки до 3,1939 белорусского рубля.

Евро вырос на 1,50 копейки до 3,4831.

Российский рубль подешевел на 1,78 до 3,4964 за 100 единиц.

Китайский юань вырос на 1,91 копейки до 4,4594 за 10 единиц.

В начале года курсы были следующими:

доллар — 2,7364 (рост с начала года составил 35 копеек),

евро — 2,9073 (+44 копейки),

российский рубль — 3,7835 за 100 единиц (снижение 30 копеек),

юань — 3,8617 (+43 копейки).

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