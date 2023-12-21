У чикатилушки зуд Александр Невзоров

21.12.2023, 14:16

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Александр Невзоров

Не актерничает, как Соловьев, и не юродствует, как Скабеева.

Ну вот, и эта чикатилушка, наконец, очухалась и затянула известную песню «про русский парад в Киеве».

Отметим, что данный персонаж - страстный фанат русской культуры и литературы.

Сложно не увидеть связь меж его пристрастиями и его людоедством.

(Он и себя, любимого, «бочком-бочком» протаскивает в «пушкины»).

Обратите внимание на его искренность.

Он не прикидывается и не лицемерит.

Не актерничает, как Соловьев.

Его патологию не объяснишь, (как у Скабеевой), банальным скудоумием.

В его лице мы видим великолепный, сочный образчик истинного русского нацизма.

Он крепко базируется на абсолютной уверенности в «праве» русских массово убивать всех тех, кто мешает развернуться «величию России». Нет никаких колебаний, сомнений, раскаяний.

Он не замечает той острейшей смысловой вони, которая исходит от его слов. Принюхался давно, привык к ней.

Если к нему в ночных кошмарах придут призраки Бучи, Мариуполя или Катыни, он свяжет им руки и расстреляет их снова. В затылки. А призраки девочек, перед расстрелом, изнасилует.

У этого чикатилушки зуд наворачивать горы трупов, оккупировать, насиловать и загаживать вполне органичный. Это не лечится ни процедурами ни фармакологией.

Различных нацизмов на планете очень много.

Они были, есть и будут, пока вообще существуют «нации». Достаточно слегка «подогреть» любой национальный вопрос, получается нацизм в той или иной форме.

Но!

Как показывает опыт последних двух веков, нацизм русский является самым извращенным и опасным.

Александр Невзоров, t.me

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